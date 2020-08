Sieht so der Coffee-To-Go-Becher der Zukunft aus?

Noch schnell einen Kaffee to go – Für viele von uns gehört das automatisch zum immer schneller werdenden Lifestyle. Gemütlich mit einer Tasse am heimischen Esstisch in den Tag starten? Ein Luxus, den sich heutzutage kaum einer mehr gönnt. Wieviel Müll dadurch produziert wird, war der Menschheit lange egal. Bis jetzt. Nach Naturkatastrophen wie den Buschbränden in Australien oder den «Fridays for Future»-Demonstrationen ist es Anfang des Jahres auch bei den Letzten angekommen: Die Erde wird unseren verantwortungslosen Umgang mit Plastik und umweltschädlichen Rohstoffen nicht länger dulden.