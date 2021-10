Prinz William mag Kates Mantel nicht – wir lieben alles

In so einen gehüllt, nahm die Herzogin Catherine am Mittwoch mit ihm zusammen an der «Generation Earthshot»-Veranstaltung in einer Schule teil. Dabei werden Klassen dazu ermutigt, Ideen zur Rettung des Planeten zu entwickeln. «Wir müssen in der nächsten Generation den Optimismus, die Zuversicht und den Enthusiasmus wecken […], eine nachhaltigere Zukunft aufzubauen.» liess das Paar verlauten. Für eine Zukunft. Eine grüne. Passend dazu trug sie einen Mantel von Erdem in Grün und stach zwischen allen anderen Outfits der Politiker*innen heraus.