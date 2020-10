Üblicherweise hat jeder Mensch eine peinliche Phase, wenn es um die Kleidung und die Wahl der Frisur geht. Oft datieren wir sie rückblickend in die Zeit zwischen unserem 13. und 17. Lebensjahr. Was haben wir da experimentiert und versucht, was haben wir uns gut dabei gefühlt. Erst in der Rückschau hüllen wir den Mantel des Schweigens über diese Phase. Wir können das. Wir sind keine zukünftigen Königinnen.