Prinzessin Sofia ist der best dressed Royal

Darum hängte Sofia alle ab

Aber was ist eigentlich mit Meghan und Kate? Immerhin machten die doch die gleiche Wandlung mit. Klar, da ist ja noch die Queen mit ihren SEHR genauen Vorstellen von adäquater Kleidung. Das Schwieger-Grosi machen die Herzoginnen mit ihren Roben zwar (mehr oder weniger) glücklich. Das Attribut «modisch» würde man aber wohl eher selten im Bezug auf ihre Kleider wählen. Bei Sofia ist das anders. Wie Hannah Montana so schön sagen würde, hat sie es geschafft «The Best of Both Worlds» in einem Stil zu kombinieren. Während wie zwar «unzüchtige» Details, wie offenherzige Ausschnitte stets umgeht, scheut sie sich gleichzeitig nicht vor knalligem Scandi-Candy. Ein Royal, der seine Pflichten erfüllt und sich trotzdem modern anzieht? We love.