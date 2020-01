Rania von Jordanien bricht unser royales Mode-Herz

Bei einer Frau, die nicht nur hübsches Beiwerk von König Abdullah II. ist, sondern sich aktiv am politischen Geschehen beteiligt. Rania von Jordanien kämpft in einer muslimischen Welt für Gesundheitsreformen, bessere Bildungschancen für Jungendliche und Gleichberechtigung. Als Feministin ist sie Galionsfigur für die fortschrittliche Moderne und schlägt erfolgreich die Brücke zwischen traditionellen Werten und Zeitgeist. Was sich im hübschen Köpfchen der 49-Jährigen tut, überträgt sich auch auf ihr Äusseres – ihren Stil.