Prinzessin Sofias Rock ist perfekt für den Herbst

Nachdem der Minirock in den 60er-Jahren als Symbol der Freiheit aufgekommen war, folgte anschliessend der bodenlange Maxirock. Für die Schauspielerin Catherine Deneuve nur eine logische Konsequenz, die den Trend wie folgt kommentierte: «Der Maxirock musste kommen, weil sich auf dem kurzen Abschnitt zwischen Schulter und Schenkel nicht mehr viel Mode abspielen konnte.» Das sieht man auch in Schweden so. Zumindest an den Beinen der Prinzessin dort. Auf dem ausladenden Rock von Sofia von Schweden ist einiges los. Der Rock stammt vom Label Maxjenny! aus Stockholm. Dreilagig ist er. Bunt bedruckt.