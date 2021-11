In Anbetracht der Farbwissenschaften ist es also kein Wunder, dass uns die Royals richtig einheizen, wenn sie sich von Kopf bis Fuss in Rot kleiden. Wie die Duchess of Sussex letztens. Meghan Markle kombinierte ein feuerrot schimmerndes Abendkleid mit einem tiefen Ausschnitt. Ein Look mit Signalwirkung – aber das extratiefe V arbeitet im Vergleich zu einem balkonartig ausladenden Dekolleté verdeckt. Es deutet nur an. Der Blick läuft ins Nichts, irgendwo um das Zwerchfell herum. Eine Stelle des Körpers, die in Sachen Sexappeal noch ganz unbefleckt ist.