Alter Falter!

Ja, auch eine Traum-Latina wie Miss Hayek wird älter. Ist nicht so schlimm, passiert allen. In Hollywood aber wird Reifen immer noch nicht gerne angesprochen. Gesehen auch nicht, ausser man ist von oben bis unten durchgeliftet und macht 72 Stunden am Tag Pilates – ohne Zucker auch nur eines Blickes zu würdigen. Salma aber hat Kurven. Die haben sie bekannt gemacht. Salma ist straff. Aber Salma ist in ihren Bikini-Posts auch irgendwie uneitel. Und eben: Sie traut sich mit Mitte 50, ihren Körper zu zeigen. Der Jubel des Netzes zeigt: Wir brauchen das. Offenbar. Obwohl es doch selbstverständlich sein sollte. Nun gut, Salma! Das Leben ist nicht vorbei, es fängt nur etwas Neues an. Die besten Bikini-Bilder are yet to come.