13 Gründe, warum man jetzt ins Paradies abhauen sollte

5. Weil es auf und unter Wasser endlos viel zu entdecken gibt

Was in jeden Malediven-Reisekoffer gehört? Ein Hawaiihemd und ein Schnorchel. Ersteres lässt man sich lässig um Körper und Bikini wehen, während man an Bord eines über die Wellen fliegenden Bootes nach Delfinen Ausschau hält. Oder in den kitschig schönsten Sonnenuntergang tuckert und dabei Prosecco schlürft. Im Idealfall passiert beides auf einmal. Alternativ kann man sich auch an Land durch die Botanicle Walks schlängeln und in den Eco Centern der Ressorts etwas über die einheimischen Pflanzen und Tiere erfahren. Auf Kuramathi schwebt sogar das Skelett eines wahrhaftigen Pottwals überm Sand. Die Insel-Meeresbiololog*innen helfen bei Fisch-Fragen nur zu gerne weiter.

Mit dem Schnorchel im Mund geht es dann unter die Wasseroberfläche. Und da werden die Augen hinter der Taucherbrille immer grösser: Schildkröten, Oktopusse, Haie, Rochen. Die tummeln sich an der atemberaubenden Riffkante.

