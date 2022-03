Nach den Oscars ist vor den Oscars? Wer dem widerspricht, hat keine Ahnung. Denn nicht nur die Veranstaltung des Filmpreises selbst liefert spektakuläre Looks, nein nein, die legendäre Aftershow-Party von Vanity Fair legt da meist noch einen drauf. Denn wenn der offizielle Teil vorbei ist, wirds lockerer. Entspannter. Exakt. Da fallen die Hemmungen. Die Stars liessen auch in diesem Jahr wieder tief blicken. Die Designer haben ihnen Cut Outs und Schlitze in die Roben geschnitten, was das Zeug hält. Was man da zu sehen bekam, ist ein Feuerwerk aus Beinschlitzen, transparenten Stoffen, die den Blick auf Traumkörper freilegten und Rücken-Ansichten, die mehr als entzückten. Ihr wollt endlich sehen, wovon wir reden? Bitteschön!