«And Just Like That...» wird fleissig gedreht

Die Schauspielerin verkörpert ihre beliebte «Sex and the City»-Figur derzeit wieder für die zweite Staffel von «And Just Like That...». Die Dreharbeiten sind bereits seit ein paar Monaten in vollem Gange. Wann die neuen Folgen erscheinen, ist bislang noch unklar. Seit März 2022 steht fest, dass es eine zweite Staffel von «And Just Like That...» geben wird.