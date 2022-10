Ist die neue It-Bag eine Taube?

In Puncto Accessoires liessen sich die Modemacher*innen in den letzten Jahren immer absurdere Designs einfallen. Heels mit zerbrochenem Ei-Absatz, goldene Nippel-Broschen oder schaurig-schreckliche Sturmhauben sind nur wenige dieser kreativen Highlights. Doch waren es vor allem die Taschen, wegen denen sich die Stirn in den letzten Saisons öfter mal in Falten legte. Neue Massstäbe setze dabei die Trash Bag von Balenciaga. Für rund 1590 Schweizer Franken lässt sich bei dem Erfolgs-Label aktuell eine Tasche erwerben, die aussieht wie – ja genau – ein Müllsack.