Wollten wir unseren Körper schmücken, mussten wir bisher entweder auf Stellen zurückgreifen, die ziemlich unoriginell sind oder Schmerzen in Kauf nehmen. Wer etwas anderes als Kleinod am Finger, Ohr, Hals oder Handgelenk wollte, dem blieb nichts anderes übrig, als schwere Geschütze aufzufahren – und einen Termin im Piercing-Studio zu buchen. Dort lässt sich zwar so ziemlich jede beliebige Körperstelle behängen, starke Nerven sind hier allerdings ein Muss. Um eine Nadel kommt man nämlich nicht herum. Ein funkelndes Dilemma also, bei dem wir uns viel zu lange zwischen Langweile und Loch befanden.