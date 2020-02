Trends, Arten und Schmerzen

Alles, was ihr über Ohrpiercings wissen solltet

Wer 2020 auf dem Red Carpet und auf Instagram mithalten will, muss funkeln. Und zwar nicht nur am Hals und an den Händen, sondern vor allem an den Ohren. Doch bei der Wahl des Ohrschmucks gilt es so einiges zu beachten. Eine Expertin nimmt uns mit in die Welt der Ohrpiercings.