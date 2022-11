Verzweiflung ist die schlechteste Shopping-Queen. Und niemals ist die Verzweiflung der Autorin grösser als in den Wintermonaten. Und die dauern bekanntlich. Hoffnung ist das Einzige, was nun hilft. Und ein guter Pullover. Ein realistischer, also ein den klimatischen wie befindlichkeitsmässigen Wahrscheinlichkeiten der Jahreszeit bis zum plötzlichen Frühlingsausbruch circa Mitte April angepasster. Zunächst mal also ein nicht zu dünn und nicht zu dick gestrickter Pulli. Aus Kaschmir am liebsten, weil dann: streichelzart.