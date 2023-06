Sofia Vergara liebt den Trend!

Eine Promidame, die dem Trend zweifellos verfallen ist, ist Sofia Vergara (50). Auf Instagram zeigte sich die Schauspielerin in den letzten Wochen immer wieder in Kleidern samt Tropical Prints. Allen voran ein schwarzes, trägerloses Modell mit Blätter- und Blumenmustern. Dazu kamen goldene Ketten, cremeweisse Fingernägel und roter Lippenstift zum Einsatz. Im April sah man Vergara ausserdem in einem orange-rotem Off-Shoulder-Kleid mit buntem Tribal Prints.