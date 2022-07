Was das Erfolgs-Label zeigt, wird in der Regel über Nacht zum Trend. So auch die freizügige Swimwear. Wohin man klickt und scrollt der Bikini ist aus den Street-Styles nicht mehr wegzudenken. Zur Cargohose und Blazer wie bei Jacquemus oder einem lockeren Hemd funktioniert der Look am besten, ohne dabei zu sehr an Strandferien zu erinnern. Auffällige Ohrringe, edle Taschen und Heels machen den Bikini sogar Ausgangs-tauglich – unkompliziert von der Badi aus. So wie dieser (Rekord-)Sommer eben sein sollte.