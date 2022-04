5 Blazer-Modelle, die wir 2022 rauf und runter tragen

Der Blazer ist aus unserer Alltags-Uniform nicht mehr wegzudenken. Was im 19. Jahrhundert ursprünglich als reine Männer-Bekleidung angedacht war, wurde kurz danach zum Lieblings-Piece der Frauen. Heute tragen wir ihn weniger als Teil eines Anzuges, sondern mehr als Jacke. Dabei haben es uns vor allem kastige Oversize-Modelle angetan. Die stiegen in den letzten Jahren zu DEM Symbolbild der Unisex-Mode auf. Und wieso sollte man im Jahr 2022 auch noch definieren, ob ein Kleidungsstück für eine Frau oder einen Mann gedacht ist? Fakt ist: Tragen darf jede*r alles. Und so hüllen wir uns Saison für Saison in unsere Lieblingsjacke. Doch sind wir mal ehrlich: Langsam, aber sicher hat sich das klassische Teil ein Update verdient. Neuen Schwung ins Blazer-Game bringen diese fünf Trends: