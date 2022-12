Alle Wege führten zur King's Road

Die Britin stammte aus der Arbeiterklasse in Derbyshire und hatte kaum eine modische Ausbildung. Sie war Mutter eines Sohnes, getrennt vom ersten Mann und Kunstlehrerin an einer Grundschule, als sie 1965 im Alter von 24 Jahren ihren zweiten Mann Malcolm McLaren kennenlernte. Innerhalb weniger Jahre wurde sie zur stachelhaarigen Hohepriesterin des Punk, die Londons aufkeimende Gegenkulturbewegung anführte und in einem Shop an der King’s Road, der zuerst Let it Rock, dann Too Fast To Live, Too Young To Die und schliesslich Sex hiess, Teddy Boy-Kleider und Bondage-Jeans verkaufte. Während sie die Sex Pistols einkleidete, die McLaren managte, schuf sie eine neue Art der Provokation, die nicht nur die britische Mode aufrüttelte, sondern auch ihre eigenen Laufstegkollektionen bis zuletzt prägte.