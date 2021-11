Warum derzeit alle mit Cut-Outs übertreiben

Dabei ist Máxima derzeit in bester Gesellschaft. Alle Sternchen des Celebrity-Universums schweben ja durchdolcht oder zerschnitten durch ihren elitären Kosmos. Cut-Outs sind neuerdings sowas wie die Weiterentwicklung des Musters – mit Haut als Abstufung. Aber: Die pikanten Stellen wie Busen, Bauch oder Po bleiben meist bedeckt. Man zeigt Hals. Ellbogen. Ein bisschen Taille. Bei Prada beispielsweise wurde ganz subtil zur Schau gestellt. In schwarze Rollis schnitt man Löcher. Da wird selbstbestimmt blank gezogen. Anrüchig ist da also gar nichts. Hier zu sehen an Model Hailey Bieber: