Wenn Mirka Federer diese Bluse trägt, ist sie Trend

Wenn Roger Federer seinen Schläger anfasst, wird der zu Gold. Könnte man meinen. Ähnlich geht es seiner Frau Mirka, wenn sie etwas aus dem Kleiderschrank zieht. Während Ersterer im Centre Court in London in die Sporthose schlüpft, zaubert Mirka nun ein gar goldenes Ass aus dem stilsicheren Ärmel: Am vergangenen Wochenende sitzt sie während der Fashion Week neben Berluti-CEO Antoine Arnault bei Dior in der ersten Reihe. Gezeigt wird die Männer-Kollektion für den Frühling/Sommer 2022. Ob Mirka da auch Looks für Roger erspäht, ist unklar. Fest steht: Mirka sah blendend aus. Sie strahlte. In einer Bluse aus schimmerndem Satin. In flüssigem Nougatbraun. Mit kleinen Punkten wie Zuckerstreusel. Wie exquisit!