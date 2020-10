Wenn Superman oder Batman an den vergangenen Modeschauen im Februar in der Front Row gesessen hätten, wären sie wohl ganz schön neidisch geworden. Denn für ihre Herbst/Winter-Kollektionen 2020 liessen einige Designer mit dem Cape einen lang verschwundenen Klassiker wieder aufleben – und das in allen Formen und Farben. Während Valentino ein Leder-Cape im rockigen Stil zeigte, geht's bei Balmain oder Givenchy weitaus klassischer zu und her. Hier dominieren fliessende Materialien und dezente Töne. Loewe liess den klassischen Wintermantel und das Cape ineinander verschmelzen und zeigte eine Kombi aus beiden Klassikern.