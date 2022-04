Givenchy gab beim Thema Peplum den Ton an. Das Label zeigte Jacken mit Schösschen und schweren Reissverschlüssen oder korsettartige Minikleider mit Peplum. Dior erinnerte uns an die Ursprünge des Peplums im 20. Jahrhundert. Und für den Herbst 2022 kündigte Proenza Schouler Kleider in dem Stil an.