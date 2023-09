Wolfgang Joop kritisiert aktuellen Modestil der Frauen

Wolfgang Joop: Kritik nach «Spiegel»-Interview

Zuletzt erntete Joop wegen eines «Spiegel»-Interviews Kritik. Darin sagte er über frühere Zeiten in der Modewelt: «Diese Welt war so wunderbar frivol und frigide. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer.» Dass er damit offenbar die wundervolle Frivolität der Modeszene mit der sexuellen Ausbeutung erfolgloser Models in Verbindung brachte, sorgte für kritische Stimmen.