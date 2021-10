10 praktische Tipps, um beim Einkaufen zu sparen

Niemals planlos einkaufen gehen

Oder nutzet euren Hunger noch in der Küche, um den Speiseplan für die nächsten Tage aufzustellen. Worauf habt ihr Lust, was gibt der Vorratsschrank her, was braucht es noch, um daraus leckere Gerichte zu kochen? Plant ein Wochenmenü, schreibt es auf, was ihr dazu benötigt und kauft dementsprechend ein. Vom Einkaufszettel abweichen ist im Supermarkt dann natürlich streng verboten.