Hat unsere Unterwäsche ein Ablaufdatum?

Trägt die Waschmaschine ihren Namen zu unrecht?

Denn es ist ja so: Nach jedem Tragen waschen wir unsere Slips. Üblicherweise so heiss, wie es der Waschzettel zulässt. Unsere Waschmaschinen spülen die Bakterien, die sich angesammelt haben, weg – aber eben nicht alle. In einer im Journal of Infection veröffentlichten quantitativen Studie wurde herausgefunden, dass in all unseren Unterhosen etwa ein zehntel Gramm Kot zurückbleibt. Fäkalbakterien inklusive. Natürlich gilt je älter der Slip, desto grösser die Verunreinigung. Trotz Waschmaschine. Yum.