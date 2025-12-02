5 Tipps für eine entspannte Adventszeit

Weihnachten naht – und damit die schönste und zugleich stressigste Zeit des Jahres. Der ganze Stress lässt sich bis zu einem gewissen Punkt vermeiden und steuern. Heidi Hauer ist Health & Life Coach und beschäftigt sich mit der Suche nach Sinn und dem persönlichen Glück und weiss, welche fünf No-Gos wir in der Adventszeit vermeiden sollten.
Perfektionismus frönen
Weniger ist mehr! Versteift euch nicht auf die Idee, dass Weihnachten nur dann gelungen ist, wenn alle Familienmitglieder wie in der Werbung vor dem perfekt geschmückten Baum mehrstimmig singend sich lächelnd versammeln. Es geht um das Miteinander – und das darf auch gelassen und entspannt sein.
Die Apokalypse an die Wand malen
Was das nächste Jahr bringt, steht in den Sternen. Anstatt das Schlimmste zu befürchten, üben wir uns lieber in der Kunst der Gelassenheit. Nehmt euch bewusst für einige Minuten, Stunden oder vielleicht sogar Tage aus dem ganzen Tohuwabohu heraus. Wendet den Blick auf das Gute und das Schöne. Gebt dem Hier und Jetzt mehr Bedeutung, denn die einzige Möglichkeit die Zukunft positiv zu beeinflussen ist durch bewusstes Gestalten der Gegenwart.
Völlerei bis zum Umfallen
Auch wenn Lebkuchenherzen, Glühwein, Fondue, Guetzli & Co. das Leben schöner machen, übertreibt es nicht damit! Genuss mit Mass und Ziel sollte auch diesen Advent das Motto sein. Falls ihr doch zu oft zu tief ins Glas geschaut habt und dem süssen Allerlei kaum die kalte Schulter gezeigt habt, beginnt zumindest 2023 mit einem ernst gemeinten Detox.
Exzessiver Medienkonsum
Zu intensiver Medienkonsum vertreibt garantiert jeglichen Hauch an Besinnlichkeit. Legt das Handy weg, schaltet den Computer aus und lest stattdessen lieber ein Buch, bastelt mit Kindern und Freunden oder schreibt Weihnachtskarten.
Rückzug ins Schneckenhaus
Sich zu Hause einzukuscheln klingt bei diesem Wetter sehr verführerisch. Doch sich ausschliesslich zwischen Küche, Home-Office und Schlafzimmer zu bewegen ist nicht ratsam. Besser: Warme, gemütliche Kleider anziehen und raus gehen! Die Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem und wer einen Ausflug in die Natur unternimmt, beruhigt zusätzlich das Nervensystem.