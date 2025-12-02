5 Tipps für eine entspannte Adventszeit

Die Apokalypse an die Wand malen

Was das nächste Jahr bringt, steht in den Sternen. Anstatt das Schlimmste zu befürchten, üben wir uns lieber in der Kunst der Gelassenheit. Nehmt euch bewusst für einige Minuten, Stunden oder vielleicht sogar Tage aus dem ganzen Tohuwabohu heraus. Wendet den Blick auf das Gute und das Schöne. Gebt dem Hier und Jetzt mehr Bedeutung, denn die einzige Möglichkeit die Zukunft positiv zu beeinflussen ist durch bewusstes Gestalten der Gegenwart.