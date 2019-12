In irgendeine Hütte in Österreich

Mein Bruder wird am 28.12. stolze 50 Jahre alt und wie sich das für meine Familie gehört, feiern wir grad mal eine Woche durch. Er hat die ganze Sippschaft nach Sillian in Österreich eingeladen und irgendwas organisiert. Ich habe nicht den geringsten Plan, was passieren wird, aber auf meinen grossen Bruder ist Verlass. Es wird laut, lustig und lecker. Ich freue mich schon auf den Moment, in dem ich all meinen Familienmitgliedern und meinem Partner am selben Ort alkoholseelig in den Armen liegen kann. Das hatten wir nämlich seit rund 10 Jahren nicht mehr.

Berit-Silja Grundlers, Redaktorin People