Tschüss Ablenkung

Kein Wlan, Fernsehen und alkoholhaltige Getränke in der Minibar. Die Message ist gleich zu Beginn klar: Ich bin hier nicht zum Spass, sondern in einem (sehr luxuriösen) Retreat. Alles, was ich in den nächsten Tagen erleben und konsumieren sollte, hat die Aufgabe, eine ultimative nächtliche Erholung zu erzeugen. Begonnen hat der Aufenthalt mit einer Analyse meines Schlafverhaltens. Was sind meine Probleme, wie kann ich sie lösen? In meinem Fall lautet das Problem: ein zu leichter Schlaf. Neben diversen anderen Tipps wurde mir dazu geraten, schleunigst das Smartphone aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Aber dazu später mehr.