Das bedeutet es, wenn wir im Traum fliegen

Verfolgt werden, in die Tiefe fallen oder aber Zahnausfall – im Traum sehen wir oftmals Bilder, die wir nicht genau interpretieren können. So ist auch das Fliegen eines der häufigsten Bilder, das in der Traumdeutung untersucht wird. Der Psychologe und Leiter des wissenschaftlichen Schlaflabors in Mannheim, Michael Schredl (59), erklärt, was dahintersteckt.