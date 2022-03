In dieser Schlafposition träumen wir häufiger von Sex

Legen wir uns hin und schliessen die Augen, begibt sich der Geist auf eine Reise, die so ungewiss wie aufregend ist. Wohin werden uns die Gedanken wohl diese Nacht entführen? Arten zu träumen gibt es immerhin unzählige. Die wohl beste: fiebrige Sexträume. Was so banal klingt, ist in Wirklichkeit wahnsinnig aufregend. Ohne Hemmungen leben wir dort unsere erotischsten Fantasien aus. Ein schlechtes Gewissen? Braucht niemand haben. Was sich währenddessen zwar unendlich real anfühlen mag, ist schliesslich nur ein Traum. Diese eine Metaebene eben, in der unser Geist all das machen kann, wonach es ihm (unterbewusst) gelüstet. Der eigene, streng geheime Porno quasi.