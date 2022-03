In 5 scharfen Schritten zum perfekten Sextraum

Träume lügen nicht, heisst es doch. Halt, stopp, falsch – das waren die Tränen.

Die Sexy Time im Schlaf hat zwar durchaus was zu bedeuten, aber nicht das, was man auf den ersten Blick vermuten würde. Sexualität ist vielschichtig – unser Kopf werkelt immer fleissig mit. Wer sich im Traum dem Ex hingibt, will ihn nicht gezwungenermassen zurück. Was einen triggert, sind die emotionsgeladenen Erinnerungen. Wer sich mit Menschen aus dem Büro durch die Laken schiebt, setzt sich im Schlaf mit Hierarchieverhältnissen und Machtdynamiken auseinander.

Klingt komisch, ist aber so: Möchte man im Job mehr Verantwortung übernehmen oder wartet für ein Projekt nervös auf das Go vom Chef, geht man nachts so richtig ran und schraubt im Schlaf eventuell genau an dem herum. Und dann gibts da noch die feuchten Träume mit wahllosen Randstatisten des Lebens oder Menschen, die man zutiefst verachtet. Ist der unangenehme Depp von letzter Woche doch irgendwie attraktiv? Nee nee, auch hier geht es in der Regel eher um ungelöste Konflikte als um unvertretbare Geschmacksverirrungen.