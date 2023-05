Wie wir mit Alufolie Chrom zum Glänzen bringen

Alufolie ist nützlich im Haushalt, hilft beim Kochen, Backen und Frischhalten von Nahrungsmitteln. Aber man kann damit auch putzen. Und zwar ziemlich gut. Vor allem Rostflecken auf Chrom lassen sich hervorragend beseitigen. Das funktioniert ganz simpel: Einfach mit einem Stück gefalteter Alufolie über die rostigen Stellen reiben – etwa an den Armaturen im Bad, in der Dusche oder in der Küche. Wichtig: Die matte Seite der Folie dafür verwenden. Wer die Wirkung noch verstärken möchten, tunkt die Folie erst in etwas Putzessig – oder Coca Cola. Denn Cola enthält Phosphorsäure, die mit dem lästigen Rost reagiert und ihn auflöst.