Die Spülmaschine ist ein toller Helfer im Haushalt und aus Küchen kaum mehr wegzudenken. Leider ist das Geschirr nach dem Waschvorgang aber oft noch nass. An Gläsern hängen Tropfen, in Tassen und Schüsseln bilden sich kleine Pfützen. Und vor allem Vorratsboxen und Aufbewahrungsdosen aus Kunststoff sind nur schwer in der Maschine trocken zu kriegen. Das ist ärgerlich und macht zusätzliche Arbeit. Muss aber nicht sein! Mit einem kleinen Trick ist das Problem schnell gelöst: Ein Geschirrtuch nehmen, damit aber nicht das Geschirr abtrocknen, sondern gleich nach Ende des Waschprogramms zur Hälfte in die Tür der Maschine klemmen und 10 bis 20 Minuten bei geschlossener Tür dort lassen. Das Tuch wird das kondensierte Wasser wie von Zauberhand aufsaugen.