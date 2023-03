Backpulver

Das Triebmittel ist ein wahrer Alleskönner – so auch bei diesem Fleckenproblem. Als Erstes schütten wir heisses Wasser plus zwei Päckchen Backpulver in den verschmutzten Plastikbehälter, schliessen den Deckel und schütteln das Ganze.

Falls wir hingegen ein Schneidebrett oder Kochbesteck mit dieser Methode reinigen, legen wir den verschmutzen Gegenstand in ein Becken und rühren die Mischung kurz mit einem Löffel an. Das Wasser-Backpulver-Gemisch lassen wir anschliessend über Nacht einwirken und reinigen es danach mit frischem Leitungswasser.