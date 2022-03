Richtig ausrüstet

Diese Utensilien dürfen in keiner Vegi-Küche fehlen

Bei einer vegetarischen Ernährung ist der Vorrat mit diversen Gemüsesorten, frischen Kräutern, Trockenvorräten und unzähligen Gewürzen gefüllt. Doch diese Lebensmittel werden nicht einfach so in einen Topf geworfen. Die feine «Gmües-Chuchi» bietet mehr als das, denn nichts ist wichtiger als die richtige Verarbeitung der Esswaren. Hier die fundamentalen Utensilien, die in einem fleischlosen Haushalt nicht fehlen dürfen.