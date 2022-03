Zitronensäure für Weisses

Sauer macht lustig und in unserem Fall glücklich: Wenn sich auf unserem weissen Lieblingsteil ein nerviger Fleck breitgemacht hat, gehts ihm dank Säure an den Kragen. Dafür mischen wir das Pulver gemäss Packungsbeilage in einem Wasserbecken an und lassen das Kleidungsstück über Nacht darin einwirken. Am Morgen danach waschen wir unseren «Liebling» wie gewohnt in der Maschine.