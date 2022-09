Wieder zurück

Ein wenig paradox ist es schon, wenn man seine Fotos analog schiesst, sie anschliessend digitalisiert und das Endergebnis auf Social Media postet. Trotzdem: Auf Film Fotos zu schiessen ist beliebt – und das nicht nur bei den Stars. Denn was die Models und Influencer*innen mögen, kommt auch bei ihren Bewunder*innen gut an. Aber was macht diese Kameras eigentlich so speziell? Momente können auch mit dem Handy eingefangen werden. Ein Faktor, der hier sicherlich mit einfliesst, ist der Überraschungseffekt. Schliesslich erfährt man erst nach der Entwicklung, ob das Ergebnis gut geworden ist. Zudem schiesst man nicht einfach drauf los, sondern überlegt sich zweimal, ob es sich lohnt, das Motiv festzuhalten. Ein Film hat schliesslich nicht unlimitiert Platz. Und zu guter Letzt: Das Mobilgerät kann bei schönen Momenten auch mal in der Tasche gelassen werden.