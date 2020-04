Asandri Studio in Zürich

Concept Stores gibt es viele. Alexandra Pfister und Stefan Wiedmer aber denken mit, sie reflektieren anhand ihres Sortiments. Mitten in Zürich bietet Asandri Studio ein kuratiertes Sammelsurium an Accessoires, Fashion, Kosmetik und Lifestyle-Produkten kleiner Manufakturen und Marken aus aller Welt an. Mit einer grossen Portion Ästhetik unterstützen sie ihre Kunden dabei, den Sinn für Schönheit zu schärfen und mehr Freude an den Dingen des Alltags zu entwickeln. Klingt, als käme ein Abstecher in den Asandri-Studio-Onlineshop in Zeiten wie diesen wie gerufen: Neben den Kategorien Home Office und Home Spa finden wir eine feine Auswahl an Literatur. Wir haben beim Kreativ-Paar Pfister-Wiedmer angeklopft und mal nachgefragt, wie es geht – und bekamen sogar Buchtipps mit auf den Weg. Aber lest selbst: