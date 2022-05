Blattläuse bekämpfen: Diese natürlichen Mittel helfen

Seifenlauge

Schmierseife und warmes Wasser gehen den Blattläusen an den Kragen. Hierfür etwa 50 Gramm der Seife in einem Liter Wasser auflösen und im Anschluss in eine Sprühflasche füllen. Die Mischung danach großzügig auf die befallenen Pflanzen verteilen. Das Gute an der Kaliseife: Sie enthält kein Mikroplastik und keine Duft- und Farbstoffe, wodurch sie im Einsatz gegen Blattläuse nicht der Umwelt schadet.