Ihr glaubt gar nicht, was die Brennnessel alles kann

Potentes Kraut

In der Brennnessel steckt rund fünfzig Mal mehr Eisen wie in einem Kopfsalat oder doppelt so viel wie in Rindfleisch. Zudem 40 Prozent mehr Eiweiss als in Soja und fünfmal so viel Eiweiss wie in Avocados.

Und die Brennnesseln besitzen zudem viel Vitamin C. Vitamin C, auch als Ascorbinsäure bekannt, hat grossen Einfluss auf den Aufbau der Knochensubstanz und ist wichtig für eine gesunde Ernährung.