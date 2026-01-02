Darum sollten wir unser Zuhause mit Salbei ausräuchern

Klingt doch perfekt für einen Neuanfang! Was sich bis jetzt alles sehr spirituell anhört und bei manchen von euch vielleicht noch auf Skepsis stösst, wurde 2007 in einer Studie teilweise bewiesen. Sie besagt, dass der Rauch von weissem Salbei die Luft in der Umgebung von Bakterien befreit und so zu einem gesunden Raumklima beiträgt. Ziemlich interessant, oder? Andere Studien beweisen, dass der weisse Salbei Angstzustände lindert und im Gehirn bestimmte Rezeptoren aktiviert, die für gute Laune sorgen.