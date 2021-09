Das hilft bei weissen Flecken auf der Blumenerde

Es sieht aus wie Schimmel - und ist es in den meisten Fällen auch. Bei Zimmerpflanzen, aber auch Gewächsen im Garten, kann es vorkommen, dass sich auf der Blumenerde weisse, flauschige Flecken bilden. Die Ursache ist Staunässe. Diese entsteht, wenn das Wasser in der Erde nicht richtig ablaufen kann. Dadurch bilden sich Schimmelpilze an der Oberfläche. Teilweise stinkt es dann auch aus den Töpfen, da zu wenig Luft hineingelangt.