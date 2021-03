I. So entstehen Kalk- und Schimmelflecken erst gar nicht

Wie so oft ist Vorsicht besser als Nachsicht. Es ist daher sinnvoll, nach jedem Duschen Fliesen und Glasflächen mit einem Duschabzieher von Wassertropfen zu befreien. Für die Armaturen eignet sich dazu ein Microfasertuch. So haben Kalk und Schimmel keine Chance. Hängt beides direkt in der Duschkabine, dauert das Ganze je nach Grösse der Duschkabine keine zwei Minuten. Dauerhaft macht es einen echten Unterschied: Lieber nach jedem Duschen zwei Minuten investieren, als einmal die Woche lange schrubben.