Sie ist vollgepackt mit Vitamin C, ihre Schale verfeinert den Kuchenteig und ihr Saft wirkt – in ein Glas Wasser gepresst – als hervorragender Immun-Booster. Die gelbe Zitrusfrucht hat es einfach drauf, ganz simpel ausgedrückt. Und ihre saure Eigenschaft greift uns auch im Alltag unter die Arme, vor allem was Gerüche und Schmutz angeht: