Deshalb muss man das Fondue in einer Acht rühren

Zickzack geht auch

Jetzt kommt die berühmte Acht. Martin Spahr, Marketingchef bei Switzerland Cheese Marketing, sagt gegenüber SRF Espresso: «Der Volksmund hat natürlich recht. Wer sein Fondue in 8er-Form rührt, verhindert, dass der Käse in der Mitte ‹anhockt›. Allerdings kann man auch im Zickzack rühren.» Wichtig sei, dass man beim Aufkochen die Caquelon-Mitte nicht vergesse und die Käsemasse gleichmässig bewege. Am besten macht man das mit einer Holzkelle mit Loch in der Mitte oder einem Schwingbesen.