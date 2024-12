Caps

Wenn die Sonne vom Himmel knallt, beim Joggen die Haare stören oder wir inkognito unterwegs sein wollen, hilft eigentlich nur noch eins: das Baseballcap. Was aber, wenn unsere heissgeliebte Kopfbedeckung langsam schlapp macht, heisst: hässliche Schweissflecken ihr Unwesen treiben oder ein muffiger Geruch beim Abziehen empor steigt? In der Waschmaschine können durch das Schleudern die Schilder verknicken. Schonender dagegen: Eine Reinigung in der Spülmaschine.