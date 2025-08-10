Diese Sommer-Superfoods stecken voller Power

Bei hohen Temperaturen sehnen wir uns nach frischer, leichter Kost – idealerweise mit einem gesundheitlichen Mehrwert. Genau hier kommen Sommer-Superfoods ins Spiel: saisonale Früchte und Gemüsesorten, die nicht nur köstlich schmecken, sondern auch voller Vitamine, Antioxidantien und anderer wichtiger Nährstoffe stecken.
Rote Vitaminbomben
Erdbeeren sind der Inbegriff des Sommers. Doch sie können weit mehr als nur gut schmecken: Sie sind reich an Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt, und enthalten sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole, die entzündungshemmend wirken. Gleichzeitig sind sie kalorienarm – perfekt für alle, die sich im Sommer leichter ernähren wollen. Frische Erdbeeren am besten direkt vom Markt oder Feld kaufen und möglichst schnell verzehren – dann sind sie am aromatischsten.
Himbeeren sind nicht nur süss–säuerlich und herrlich aromatisch, sondern auch reich an Ballaststoffen, Vitamin C, Eisen und Kalzium. Ihre sekundären Pflanzenstoffe – insbesondere Ellagsäure – wirken antioxidativ und können Zellschäden vorbeugen. Kirschen punkten mit einem hohen Gehalt an Anthocyanen – Farbstoffen, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Sie liefern Vitamin C, Kalium und sogar Melatonin, das den Schlaf–Wach–Rhythmus unterstützt.
Heidelbeeren sind echte Alleskönner. Ihr hoher Gehalt an Antioxidantien schützt die Zellen vor freien Radikalen, sie wirken entzündungshemmend und fördern durch ihre Ballaststoffe eine gesunde Verdauung. Wer regelmässig Heidelbeeren isst, unterstützt auch die Gehirnfunktion. Ob im Müsli, Smoothie oder als Snack zwischendurch: Die Beere passt immer.
Johannisbeeren – egal ob rot, schwarz oder weiss – sind echte Vitamin-C-Wunder – deutlich mehr als Zitronen! Schwarze Johannisbeeren enthalten ausserdem viel Eisen und Anthocyane. Sie sind säuerlicher als Himbeeren, aber in Joghurt, Salaten oder selbstgemachter Marmelade eine Wucht.
Mehr als nur Salatdeko
Tomaten enthalten Lycopin – ein starkes Antioxidans, das besonders gut vom Körper aufgenommen wird, wenn die Tomate erhitzt wurde. Doch auch roh liefert die rote Frucht wichtige Vitamine A, C und E und jede Menge Geschmack. Im Sommer gibt es eine Vielzahl aromatischer Sorten, von kleinen Cherrytomaten bis hin zu saftigen Ochsenherztomaten. Ideal für leichte Salate, Pastagerichte oder gegrillt als Beilage.
Die Gurke ist ein echter Klassiker in der Sommerküche. Mit wenigen Kalorien, aber viel Wasser eignet sie sich ideal zur Erfrischung an heissen Tagen. Dazu liefern Gurken Kalium, das den Wasserhaushalt reguliert, und wirkt entwässernd. Auch als Basis für kalte Suppen oder Detox-Wasser sind sie ideal.
Durstlöscher mit Frischekick
Mit einem hohen Wassergehalt von über 90 Prozent punktet auch die Wassermelone. Sie erfrischt, hydriert und liefert dabei wertvolle Nährstoffe wie Vitamin A, C sowie den sekundären Pflanzenstoff Citrullin, der durchblutungsfördernd wirkt. Auch in herzhaften Gerichten, wie etwa Salat mit Feta und Minze, macht sie eine hervorragende Figur.
Apropos Minze: Frische Kräuter wie Basilikum, Koriander, Petersilie oder Dill sind vielleicht keine «Superfoods» im klassischen Sinne, aber echte Vitalstofflieferanten: Eisen, Chlorophyll, Antioxidantien und sie machen jedes Gericht sommerlich frisch.
Nicht ganz so prominent wie Wassermelone, aber teils noch nährstoffreicher durch mehr Beta-Carotin in orangenem Fruchtfleisch sind Melonenarten wie Galia, Cantaloupe oder die Honigmelone.
Sonnenschutz von innen?
Ebenfalls reich an Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A, und damit gut für Haut, Schleimhäute und Augen, sind Steinobstsorten wie Aprikosen, Pfirsiche oder Nektarinen. Sie machen sich gut als Snack, im Salat oder auch gegrillt. Lebensmittel mit Beta-Carotin sorgen übrigens für einen leichten UV-Schutz von innen und sind damit gerade im Sommer ein echtes Beauty-Vitamin. Dazu gehören vor allem orangefarbene, gelbe oder dunkelgrüne Obst– und Gemüsesorten wie Karotten, Süsskartoffeln, Mango, Paprika oder dunkles Blattgemüse.