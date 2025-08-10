Diese Sommer-Superfoods stecken voller Power

Rote Vitaminbomben

Erdbeeren sind der Inbegriff des Sommers. Doch sie können weit mehr als nur gut schmecken: Sie sind reich an Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt, und enthalten sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole, die entzündungshemmend wirken. Gleichzeitig sind sie kalorienarm – perfekt für alle, die sich im Sommer leichter ernähren wollen. Frische Erdbeeren am besten direkt vom Markt oder Feld kaufen und möglichst schnell verzehren – dann sind sie am aromatischsten.