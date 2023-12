Perfekte Lage der Stenna Lofts für jegliche Freizeitaktivitäten

Bei den pünktlich zum Start der Wintersaison, am 15. Dezember 2023, eröffneten Stenna Lofts in Flims ist es weniger das Angebot als die Lage, die zu alternativen Tätigkeiten fernab der Skipisten anregt. Verwaltet von der Weisse Arena Gruppe, liegen die Lofts direkt an der Flimser Talstation, an der ab diesem Winter die ersten beiden Sektionen der weltweit einzigartigen Ropetaxi-Gondelbahn namens «FlemXpress» bedient werden. Mit dem besonders energieeffizienten Ropetaxi-System fahren die Gondeln vollautomatisch und per Knopfdruck. Ist eine Gondel leer, ist sie nicht am Seil. Die ersten beiden Sektionen von Flims bis Foppa und von Foppa bis Startgels werden noch diesen Winter in Betrieb genommen. Zusätzlich zur Top-Lage an der Talstation profitieren die Gäste von der unmittelbaren Nähe zum Stenna-Center und dessen Angebot. Neben diversen Restaurants und Bars finden sich hier auch Einkaufs- und Shopping-Möglichkeiten, sowie weitere Freizeitaktivitäten wie die Kids-Freestyle-Academy. Die insgesamt 26 Lofts bieten Platz für bis zu vier Persone, sind in drei verschiedenen Grössen buchbar und bestens geeignet für Paare, Familien und kleine Gruppen, um die Region zu erkunden und dank der unmittelbaren Nähe zur Flimser Talstation auch der ideale Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten und Abenteuer rund um das ganze Jahr.