Ab in die Küche

Nach einem erholsamen Abend war es am nächsten Tag endlich so weit. Wir begaben uns in die Küche von Chefkoch Martin Göschel, wo er uns strahlend in Empfang nahm. Die Atmosphäre war sehr entspannt – vermutlich freuten sich einfach alle auf das gemeinsame Kochen. Nach einer kurzen Einführung ging es los und die Aufgaben wurden an alle Teilnehmer*innen verteilt. Meine Aufgabe: salzige Crêpes zubereiten. Herkömmliche Crêpes habe ich schon einige Male zubereitet, doch diese hatten eine ganz spezielle Zutat: altes Sauerteigbrot in «Brösmeli»-Form. Und das hat einen Grund. Der Kochkurs stand unter dem Thema «Lebensmittelreste».